В «ЛНР» женщина убила своего сожителя. Новости

В неподконтрольном украинским властям Артемовске (после переименования – Кипучее, Луганская обл.) женщина убила своего сожителя после распития спиртного. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что убийство произошло 22 марта. «В одной из квартир г. Артемовска обнаружен труп гражданина 1965 года рождения с телесными повреждениями в виде колото-резаного ножевого ранения», – говорится в сообщении.

«Установлено, что телесные повреждения потерпевшему, в ходе распития спиртных напитков причинила его сожительница, гражданка 1965 года рождения. Подозреваемая задержана в порядке ст. 94, 95 УПК ЛНР, получены признательные показания. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия», – заявили в «полиции».

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