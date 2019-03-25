В «ЛНР» женщина убила своего сожителя. Новости

В неподконтрольном украинским властям Артемовске (после переименования – Кипучее, Луганская обл.) женщина убила своего сожителя после распития спиртного. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».
Отмечается, что убийство произошло 22 марта. «В одной из квартир г. Артемовска обнаружен труп гражданина 1965 года рождения с телесными повреждениями в виде колото-резаного ножевого ранения», – говорится в сообщении.
«Установлено, что телесные повреждения потерпевшему, в ходе распития спиртных напитков причинила его сожительница, гражданка 1965 года рождения. Подозреваемая задержана в порядке ст. 94, 95 УПК ЛНР, получены признательные показания. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия», – заявили в «полиции».
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