Канада передала Военной службе правопорядка ВСУ более 50 автомобилей (Фото). Новости

Подразделения Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины получили от ВС Канады более 50 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

«В воскресенье (24 марта – ред.) подразделения Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины получили более 50 автомобилей стоимостью 1,2 млн долл. в рамках большого проекта ООН, который длится уже 2 года усилиями OpUNIFIER ВС Канады и направлен на реформирование Военной службы правопорядка ВСУ», – говорится в сообщении.

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