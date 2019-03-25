Пожар в Мариуполе: Пострадал мужчина. Новости

В Мариуполь (Донецкая обл.) 24 марта в результате пожара мужчина получил отравление продуктами горения. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 24 марта в 15:40 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о пожаре, который произошел в одном из домов по ул. Макаренко в Мариуполе.

«На момент поступления информации пожар уже не происходил. Владелец помещения, мужчина 1976 года рождения, самостоятельно обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в ОБИЛ г. Мариуполь с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения в состоянии средней тяжести», – рассказали в ГСЧС.

Причина возникновения пожара устанавливается.