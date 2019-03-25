На Донетчине услуги населению оказывают 190 нотариусов. Новости

На Донетчине юридические услуги населению оказывают сейчас 190 нотариусов. Об их работе в 2018 году рассказала и. о. начальника Главного территориального управления юстиции в Донецкой области Люцина Гудзенко.

«58 государственных и 132 частных нотариуса Донетчины на протяжении прошлого года оказали 369 тыс. 610 нотариальных услуг. Открыто 26 тыс. 715 дел о наследстве. Заверено 26 тыс. 227 договоров, засвидетельствовано 63 тыс. 970 доверенностей и 7 тыс. 76 завещаний», – сообщила она.

«Наиболее популярной услугой является засвидетельствование подлинности подписи на документах и заверение верности копий», – добавила Гудзенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донетчина ТВ»

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