После вынесения на Минские переговоры вопрос пенсий жителям Донбасса законсервирован, – правозащитница. Новости

Правозащитники продолжат отстаивать механизм выплат пенсий жителям неподконтрольного Донбасса, который прописан в законопроекте № 6692 и предполагает отмену справки ВПЛ. Об этом рассказала координатор по адвокации БФ «Право на защиту» (БФ «Право на захист») Дарина Толкач.

«Вопрос пенсионных выплат выносился и на Минские переговоры, и на межгосударственных переговорах он постоянно звучит. Мне кажется, здесь дело в том, чтобы Украина – и украинское правительство, и руководство страны отнеслись к нему менее критично и более с гуманитарной точки зрения», – говорит она.

«Международные организации, которые принимают участие в Минских переговорах, и дипломаты неоднократно говорили о том, что с того момента, как этот пенсионный вопрос был вынесен на Минские переговоры, он законсервирован. Это стало какой-то принципиальной позицией для украинского правительства – не решать его в пользу граждан», – сообщила Толкач.

Правозащитница убеждена, что вопрос выплат пенсий жителям неподконтрольного украинским властям Донбасса зависит исключительно от политической воли. «Решать или не решать проблемы переселенцев в большинстве случаев это вопрос к исполнительной власти», – отметила она.

Как сообщалось ранее, проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о праве на получение пенсий отдельным категориям граждан № 6692 был разработан при содействии международных и неправительственных организаций и зарегистрирован в Верховной Раде более 1,5 лет назад.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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