Украинская сторона пытается начать ремонт моста вблизи КПВВ «Станица Луганская». Новости

Украинская сторона не может начать ремонт разрушенного моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» из-за отсутствия гарантий безопасности. Об этом сегодня, 25 марта, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Евгений Марчук.

«Российская сторона не дает гарантии и не дает подтверждения "режима тишины". На невоенном языке это означает, что в любое время могут произойти обстрелы наших военных», – сказал он.

«В связи с этим наши строители и ремонтники не могут даже приблизиться к разрушенному мосту. Будем сейчас разбираться», – добавил Марчук.

Сегодня вблизи КПВВ «Станица Луганская» по инициативе Украины, которая была официально озвучена на последнем заседании ТКГ и рабочих подгрупп в Минске, строительные бригады пытаются начать ремонт, на месте присутствуют и патрули СММ ОБСЕ, которые следят за ситуацией.

Напомним, в КПВВ «Станица Луганская» в 2018 году с украинской стороны провели ремонтные работы. Здесь улучшили инфраструктуру и с целью обеспечения надлежащего уровня безопасности, а также для недопущения коррупционных проявлений среди персонала, обеспечивающего контрольные процедуры КПВВ был оборудован системой видеонаблюдения. При этом незаконные вооруженные формирования «ЛНР» блокируют процесс ремонта и восстановления пешеходного моста через линию разграничения на КПВВ «Станица Луганская».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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