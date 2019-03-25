Россия отказалась посылать своих наблюдателей на выборы в Украине. Новости

В РФ решили не направлять своих наблюдателей на выборы в Украину, мотивируя это тем, что ЦИК Украины отказала в аккредитации 24 граждан России в составе Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Об этом сегодня, 25 марта, говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

«В складывающихся условиях Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», – говорится в заявлении.

«Грубо нарушены дух и буква Копенгагенского документа и других обязательств ОБСЕ в области выборов. В ту же линию вписывается решение украинских властей не открывать избирательные участки при своих загранучреждениях в России», – утверждают в МИД РФ.

В российском дипломатическом ведомстве также заявили, что «намерены продолжать внимательно следить за ходом избирательной кампании в Украине и тесно взаимодействовать с БДИПЧ и другими исполнительными структурами ОБСЕ, которые призваны осуществлять мониторинг ситуации с демократией и правами человека в этой стране и содействовать их соблюдению».

Ранее сообщалось, что БДПИЧ ОБСЕ начало работу по наблюдению за выборами президента Украины, но вопреки условиям, изложенным в приглашении украинской стороной, предложило включить двух граждан РФ в состав миссии по наблюдению за выборами президента. Кроме того, ЦИК Украины закрыла все избирательные участки в России, а глава МИД Украины уведомил ОБСЕ, что Украина не допустит наблюдателей из России в качестве международных наблюдателей на выборах. В Украине за выборами президента будут следить 850 наблюдателей ОБСЕ.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Читайте также: