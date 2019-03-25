Пасха скоро, а не выборы: Марчук об открытии КПВВ «Золотое». Новости

Украина сделала все необходимое для открытия КПВВ «Золотое» на Луганщине, но Россия продолжает блокировать этот вопрос. Об этом сегодня, 25 марта, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Евгений Марчук.

«Наши все структуры, которые выведены туда, они находятся сейчас там, с противоположной стороны ни миллиметра, ничего не сделано. Более того, звучат разного рода заявления о том, что это украинская провокация», – сказал он.

По его словам, российская сторона заявляет, что не открывают КПВВ «Золотое», потому что со стороны «ЛНР» не разминирована территория. «Три года прошло. Российские инженерные войска могли зайти и за день-два рота запросто все бы разминировала и все бы подготовила», – отмечает Марчук.

«Проще говоря, чисто спекулятивная такая реакция. Они связывают это якобы с выборами. Объясняю им – Пасха скоро, поминальные дни, и просто – даже без этого», – добавил представитель Украины в ТКГ.

Он также рассказал, что значит для мирных жителей открытие КПВВ «Золотое», и почему это так важно.

Напомним, 24 марта украинская сторона в одностороннем порядке открыла пропуск через единственный автомобильный КПВВ «Золотое», расположенный на линии разграничения в Луганской области. Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что он будет открыт в воскресенье, 24 марта, об этом официально уведомили и Россию. В «ЛНР» попытку открыть КПВВ «Золотое» назвали провокацией. Кроме того они не дали гарантии соблюдения режима прекращения огня.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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