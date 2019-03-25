Решил атаковать: В Луганске на цирковом представлении лев напал на дрессировщика (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске на цирковом представлении лев набросился на дрессировщика. Об этом на своей странице в соцсети сообщил российский цирковой артист Эдгард Запашный.

«Это произошло на днях в Луганске (ЛНР)… Лев просто решил атаковать. И такое бывает в нашей профессии! Он надеялся, что подключатся и другие, но львиный коллектив не поддержал его в этой идее», – написал Запашный.

По его словам, лев нанес дрессировщику несколько ран на ногах, руках и спине. «Но в буквальном смысле уже на следующий день они снова выступали вместе на манеже Луганска», – сообщил Запашный.