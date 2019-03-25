На Донетчине нетрезвый мужчина совершил ДТП и пытался дать взятку патрульным. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) нетрезвый водитель авто, убегая от патрульных, потерял управление, совершил ДТП, а после – предлагал правоохранителям неправомерную выгоду. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Краматорска и Славянска.

«Сегодня ночью, 25 марта, в Краматорске на улице Парковой экипаж роты тактико-оперативного реагирования заметил подозрительное авто. За нарушение ПДД патрульные решили остановить транспортное средство, но тщетно. На многочисленные требования полиции мужчина за рулем не обращал внимания, а наоборот – ускорился. Двигаясь по этой же улице, и потеряв управление, 34-летний гражданин совершил наезд на железобетонный блок. При этом, сам водитель не пострадал», – рассказали в пресс-службе.

Во время беседы и оформления админматериалов патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения.

«Запах алкоголя, нечеткая речь и странное поведение указывали на то, что мужчина может быть пьяным. Проверка газоанализатором показала 1,37 промилле. Это почти в 7 раз больше допустимой нормы в 0,2 промилле. Понимая, что вышеуказанные правонарушения влекут за собой наказание, гражданин предложил патрульным неправомерную выгоду в размере 200 долларов США за непривлечение к ответственности», – добавили в пресс-службе.

Как следствие, на ночного «гонщика» полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), протокол по ст. 130 КУоАП (Управление в нетрезвом состоянии) постановление по ст. 126 КУоАП (Управление без соответствующих документов), и вызвали следователей.