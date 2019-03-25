Открыли глаза, но недостаточно: Геращенко о работе СММ ОБСЕ на Донбассе. Новости

Украинская сторона ждет от СММ ОБСЕ больше официальных заявлений относительно ситуации на неподконтрольной Украине части Донбасса, и больше активных действий. Об этом сегодня, 25 марта, заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«У нас было большое беспокойство относительно большого процента там россиян, но сегодня состав СММ ОБСЕ меняется. Это важно. И как только там стало меньше россиян, СММ ОБСЕ как-то сразу открыли глаза и заметили новейшие российские радиолокационные комплексы на оккупированной территории, беспилотники», – сказала она.

«Но очевидно, что этого недостаточно для того, чтобы зафиксировать реальное положение вещей на оккупированных территориях. Мы никогда не смиримся с тем, что на протяжении всех этих лет СММ ОБСЕ фактически не допускаются к украинско-российской границе, до этих 400 км, где каждую неделю заходит российская техника, оружие и прочее», – продолжила Геращенко.

По ее словам, СММ ОБСЕ делает недостаточно публичных заявлений относительно ограничения их доступа в неподконтрольное украинским властям Дебальцево (Донецкая обл.). «Оно сейчас превращено в плацдарм, на котором хотят организовать железнодорожные поставки оружия», – отметила она.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ также заявила, что украинская сторона ожидает, что СММ ОБСЕ сделает публичное и жесткое заявление о том, что три года не получается открыть КПВВ «Золотое» и несколько лет блокируются попытки отремонтировать мост вблизи КПВВ «Станица Луганская» на Луганщине из-за действий России.

Напомним, 24 марта украинская сторона в одностороннем порядке открыла пропуск через единственный автомобильный КПВВ «Золотое», расположенный на линии разграничения в Луганской области. Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что он будет открыт в воскресенье, 24 марта, об этом официально уведомили и Россию. В «ЛНР» попытку открыть КПВВ «Золотое» назвали провокацией. Кроме того они не дали гарантии соблюдения режима прекращения огня. Сегодня, 25 марта, попытки украинской стороны начать ремонт моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» снова заблокированы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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