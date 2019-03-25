Спасатели развернули пункт оказания помощи населению на КПВВ «Золотое» (Фото). Новости

Спасатели развернули пункт оказания помощи населению на КПВВ «Золотое» в Луганской области. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины в Луганской области.

«24 марта командующий Объединенных сил Сергей Наев, представители Луганской областной государственной администрации и местной гражданско-военной администрации в одностороннем порядке открыли КПВВ "Золотое". Спасатели Луганщины, со своей стороны, силами пиротехнических подразделений провели обследование местности на предмет наличия взрывоопасных предметов и развернули пункт оказания помощи населению, которое пересекает линию разграничения на контрольно-пропускном пункте», – сообщили в пресс-службе.

Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области

Напомним, что 24 марта украинская сторона в одностороннем порядке открыла пропуск через единственный автомобильный КПВВ «Золотое», расположенный на линии разграничения в Луганской области. Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что он будет открыт в воскресенье, 24 марта, об этом официально уведомили и Россию. В «ЛНР» попытку открыть КПВВ «Золотое» назвали провокацией. Кроме того они не дали гарантии соблюдения режима прекращения огня.

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