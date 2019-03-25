Названа дата возможного обмена пленными на Донбассе. Новости

Украинская сторона готова провести обмен пленными с «Л-ДНР» и обменять россиян, осужденных в Украине, на политзаключенных Кремля 30 марта. Об этом сегодня, 25 марта, заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Она напомнила, что представители Украины в ТКГ направили очередное письмо на имя представителя РФ на переговорах в Минске с предложением «осуществить освобождение заложников и политзаключенных» 30 марта.

«Мы предлагаем, чтобы они немедленно забрали 25 россиян в обмен на 25 украинцев – политзаключенных Кремля. И остается неизменной наша позиция – 19 наших граждан забрать с оккупированной территории, а мы готовы помиловать 72 сепаратиста», – заявила Геращенко.

«Мы предлагаем провести этот обмен 30 марта. Нам для этого нужно несколько дней. Тут нужно только согласие российской стороны», – добавила она.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ отметила, что «Л-ДНР» пытаются в свои списки по обмену пленными включить россиян, осужденных в Украине, но украинская сторона на это «никогда не пойдет».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

Читайте также: