НВФ в очередной раз обстреляли школы на Донбассе, – СЦКК (Карта). Новости

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) в очередной раз обстреляли школьные учреждения на Донбассе. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

«По данным отчета СММ ОБСЕ от 23 марта 2019 года, в микрорайоне Трудовские Петровского района города Донецка на ул. Самарской, 1 представителями Миссии зафиксировано повреждение здания школы. Это 15-сантиметровая пробоина на высоте 30 см от земли. По оценке патруля ОБСЕ, повреждения нанесены огнем из крупнокалиберного пулемета. По словам сотрудников школы, обстрел состоялся 21 марта утром, когда ученики уже находились в школе. При попытке патруля СММ выяснить обстоятельства происшествия, запуганные оккупантами РФ работники школы отказались ответить на любые вопросы без их разрешения», – говорится в сообщении.

Как отмечается, указанная схема показывает, что Вооруженные силы Украины не могут быть причастными к повреждению школы по тем причинам, что «расстояние до ближайших позиций украинских военных составляет не менее 3 450 метров, что является недостижимой для стрельбы из пулемета, а также и то, что школа находится внутри жилого квартала и со всех сторон окружена жилыми домами». Учитывая, что повреждение находится на высоте 30 см от земли, «пуля не смогла бы обойти все эти дома».

«Во втором случае, по адресу проспект Школьный, 13 в населенном пункте Гольмовский (неподконтрольный правительству) команда Миссии ОБСЕ видела 1-сантиметровое отверстие и несколько трещин в окне второго этажа с северной стороны школы. При этом работникам школы оккупационными войсками РФ было запрещено впускать наблюдателей Миссии внутрь заведения для осмотра места повреждения и общаться по этому вопросу. Сотрудники школы сообщили только то, что повреждение образовалось в результате попадания пули вечером 20 марта», – рассказали в СЦКК.

Как отмечается в этом случае, указанная схема подтверждает, что ВСУ не могут быть причастными к выстрелу по школе с учетом того, что расстояние до фактической линии соприкосновения и соответственно нахождения ближайших позиции украинских военных составляет более 2 200 м. «Кроме того, здание школы находится внутри плотной жилой застройки многоэтажных домов. Более того, профиль рельефа по направлению украинских позиций является закрытым, то есть создает препятствие для ведения огня из стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

«Приведенные выше факты свидетельствуют о провокационном характере действий российско-оккупационных войск, которые пытаются таким образом дискредитировать ВСУ и прикрыть свои преступления против мирного населения. Своими действиями российские наемники проявляют заинтересованность в дальнейшей эскалации конфликта, отказ вести любой мирный диалог, а также подвергают опасности мирное население Донбасса, особенно детей, создавая угрозу их жизни и здоровью», – резюмировали в пресс-центре штаба ООС.