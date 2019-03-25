Правозащитники рассказали о правилах пересечения КПВВ на Донбассе (Фото, видео). Новости

Правозащитники подготовили правила и рекомендации, которые могут помочь людям пересечь линию разграничения на Донбассе максимально быстро и комфортно. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту» (БФ «Право на захист»).

Правозащитники дают советы о том, что нужно взять с собой на КПВВ, в том числе если поездка осуществляется с ребенком, а также как действовать в тех или иных ситуациях. В БФ отметили, что правила пересечения КПВВ подготовлены в рамках стартовавшей сегодня, 25 марта, информационной кампании #покажиблизким (#покажиблизьким).