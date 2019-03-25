Гражданин Турции пытлся вывезти из Мариуполя девушку для сексуального рабства. Новости

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Гражданин Турции пытлся вывезти из Мариуполя девушку для сексуального рабства

25.03.19 21:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На выезде из Мариуполя (Донецкая обл) задержан гражданин Турции за совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 149 (торговля людьми) УК Украины. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры в Донецкой области.

В ходе первоочередных следственных действий установлено, что 41-летний мужчина, по предварительному сговору с другим лицом, подыскивал на территории Мариуполя молодых женщин, которые находились в тяжелом социальном и материальном состоянии, с целью их привлечения и последующего перемещения в Турцию для сексуальной эксплуатации.                   

Мужчина задержан на выезде из Мариуполя вместе с 20-летней жертвой во время следования на рейсовом автобусе в аэропорт Запорожья.

В настоящее время решается вопрос о сообщение лицу о подозрении в совершении указанного правонарушения и избрании меры пресечения.

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