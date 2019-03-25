В Мариуполе разоблачили подпольное казино (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) пресечена деятельность игорного заведения, которое функционировало под видом кафе. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователями Главного управления Национальной полиции в Донецкой области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины.

В ходе первоочередных следственных действий установлено заведение, которое под видом кафе в Приморском районе Мариуполя осуществляло неправомерную деятельность по предоставлению доступа к азартным играм с возможностью получения выигрышей вопреки Закону Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине».

Во время санкционированного следственным судьей обыска правоохранители изъяли из помещения 6 игровых столов, предназначенных для игры в рулетку и покер, фишки, устройства для фиксации видео во время течения игры, компьютеры и денежные средства.

В настоящее время прокуратурой проводятся необходимые следственные действия и принимаются меры для установления организаторов и других лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.

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