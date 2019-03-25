В Луганске горел магазин в жилом доме (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске горел магазин, расположенный в жилом доме. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«24 марта в 18:42 на линию 101 г. Луганска поступило сообщение о пожаре в магазине, расположенном в 2-этажном жилом доме на ул. Цупова. Запах дыма услышал покупатель и сразу сообщил об этом в службу спасения… По прибытию наблюдалось сильное задымление внутри магазина, была угроза распространения огня на межэтажные перекрытия дома», – утверждают в «ЛНР».

Там добавляют, что сотрудники «МЧС» провели эвакуацию жильцов дома, на улицу вывели 7 человек. Очаг возгорания находился при входе в магазин: горел электрощит. «Удалось предотвратить распространение горения на помещение магазина и жилой дом. Пожар был ликвидирован в 19:34. Огнем уничтожены обшивка стены, потолка на площади 5 кв. м, электрощиток. Вероятная причина – короткое замыкание электропроводки в результате аварийных режимов работы электросети», – уверяют в «ЛНР».

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