На Донетчине запустили интерактивную карту вакансий (Фото). Новости

В Донецкой областной службе занятости запустили интерактивную карту вакансий с использованием сервиса Google maps. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба областной службы занятости.

Использование сервиса бесплатное. Вакансии можно посмотреть на официальном сайте Донецкой областной службы занятости или на странице Службы в Facebook.

«Для более детальной информации нужно нажать на название нужного центра занятости, который переведет на карту его расположения с гео-отметками всех актуальных вакансий в настоящее время», – отметили в пресс-службе.

Сейчас на карте можно просмотреть вакансии в 21 городе и районе Донецкой области.

«Эта карта разработана для удобства предоставления услуг как для жителей региона, так и для внутренне перемещенных лиц. С помощью этой карты соискатель с легкостью может просмотреть желаемую для него вакансию в любом городе или районе Донецкой области. И не важно находится он в Краматорске, Марьинке или в другом городе страны или заграницы», – отметила директор Донецкого областного центра занятости Валентина Рыбалко.

В Службе также отметили, что в перспективе интерактивная карта будет дополнена электронными паспортами работодателей с подробной информацией о каждом из них.

Как сообщалось ранее, аналогичную услугу запустил Мариупольский городской центр занятости.