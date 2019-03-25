Выборы-2019: Стало известно, сколько человек изменили место голосования (Инфографика) . Новости

Место голосования на выборах президента Украины временно, без изменения места регистрации, уже изменили более 265 тыс. украинцев. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на сегодня, 25 марта, 265 476 избирателей воспользовались временным изменением места голосования.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

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