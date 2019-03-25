Были идеи: В Славянске прокомментировали реальность «военного тура», который через интернет предлагают иностранцам. Новости

В мэрии Славянска сомневаются в реальности проведения туристического маршрута «Донбасс Тур: Опыт войны» (Donbass Tour: War Experience), который сейчас предлагают иностранцам через интернет-площадки. Об этом в комментарии «Донецким новостям» сообщил начальник Управления экономического и инвестиционного развития Славянского городского совета Виктор Смиренский.

Он отметил, что с горсоветом никакой договоренности о проведении данного тура не было. «В нашем Управлении экономического и инвестиционного развития есть сектор туризма. Но никаких обращений по поводу возможности проведения или регистрации такого туристического маршрута не было», – констатировал Смиренский.

При этом, по его словам, подобные предложения поступали в 2014 году от западных турфирм, но они остались на уровне идей. «Никакой договоренности не было. Были разговоры – и все. Была идея, но инициатива была не с нашей стороны. Наши специалисты утверждают, что в 2014 году был интерес со стороны западных туристических агентств о создании такого маршрута, но дальше этого интереса не пошло. Насколько те предложения сейчас актуальны – не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Возможно, кто-то поднял прежнюю информацию о том, что планировали такие маршруты», – сказал он.

Славянск и Краматорск, о которых идет речь в нынешнем турпредложении, находятся в зоне поведения операции Объединенных сил (хоть и в «зеленой» зоне доступа). Но в целом Виктор Смиренский сомневается в реалистичности подобных туров для иностранцев. «Насколько такие туры реальны – не знаю, поскольку посольства не рекомендуют своим гражданам ездить в наш регион. Насколько это правдоподобно – я немного сомневаюсь», – подчеркнул он.

В туристическом предложении шла речь о посещении разрушенных школ и больниц Славянска. О каких конкретно школах идет речь – в объявлении не сказано. Больницы тоже не конкретизируются, но предложение проиллюстрировано разрушенным зданием психиатрической больницы в поселке Семеновка, расположенным под Славянском. «О каких школах идет речь – мне не известно. А больница перешла в областную собственность. Там действительно сохранились разрушения, но один корпус уже восстановлен. Насколько я помню, также в том районе оставались разрушенными два двухэтажных жилых дома. Они не восстановлены, остаются даже без света, и там люди живут в очень плохих условиях. Но это все в районе поселка Семеновка возле Областной клинической психиатрической больницы», – дополнил начальник Управления экономического и инвестиционного развития.

Как сообщалось ранее, жителям Великобритании за 344 евро предлагают ощутить на себе последствия войны на Донбассе в рамках тура «Донбасс Тур: Опыт войны» (Donbass Tour: War Experience). С таким предложением выступила одна из туристических компаний, разместив соответствующее объявление на популярном сайте турпредложений. Коме всего прочего туристам предлагается:

посетить действующие бомбоубежища;

пройти «через контрольно-пропускные пункты украинской армии, где вооруженные солдаты будут проверять ваши документы»;

сфотографироваться в шлеме и бронежилете;

посетить керамический рынок в Славянске, где можно приобрести сувениры в виде боевого оружия, гранат и автоматов Калашникова.

Напомним, в мае 2015 года российское турагентство «Спутник-Юг» начало предлагать автобусный тур в «ДНР» стоимостью 20 тыс. руб. (9300 грн по курсу НБУ на 24.05.17). Туристический маршрут «Донецк непокоренный» включал поездку на Саур-Могилу, автобусную экскурсию по Донецку с посещением парков и стадиона «Донбасс Арены», визит в стрелковый тир и экскурсии на выбор, одна из которых назвалась «Война и мир». После скандала в прессе фирма «Спутник-Юг» удалила данный тур из перечня своих предложений.

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