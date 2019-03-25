Промышленное производство Донетчины возросло на 1,9% . Новости

Объем выпускаемой в Донецкой области промышленной продукции в январе–феврале 2019 года по сравнению с январем–февралем 2018 года вырос на 1,9%*. В феврале объем продукции был на 2,9% больше, чем в феврале 2018 года, однако на 8,6% меньше, чем в январе 2019 года. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, по информации ведомства, среди основных видов промышленной деятельности региона в январе–феврале 2019 года объем произведенной продукции увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года:

в производстве химических веществ и химической продукции – на 3,1%;

в машиностроении – на 6,6%;

в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 7,1%;

в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 12,8% (в том числе в добыче каменного угля – на 21,3%).

Уменьшился по сравнению с январем–февралем 2018 года выпуск продукции:

в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 0,8%;

в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 2,3%;

в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 3,3%;

в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 5,9%;

в производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 11,5%.

«На динамику производства в феврале по сравнению с январем повлияло меньшее количество календарных дней, особенно в отраслях с непрерывным производственным процессом. К тому же на производстве кокса сказалось уменьшение поставок угля для коксования, а генерация электроэнергии зависела от нагрузки мощностей тепловых электростанций в единой энергосистеме страны», – говорится в сообщении.

Отмечается, что февральский выпуск продукции сократился по сравнению с предыдущим месяцем в машиностроении на 0,5%, производстве химических веществ и химической продукции – на 1,5%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 3,5%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 6,4%, добыче каменного угля – на 9,5%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 13,8%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 30,2%.

В облстате подчеркнули, что добыча рядового угля в январе–феврале 2019 года по сравнению с январем–февралем предыдущего года выросла на 18,4% и составила 2,2 млн т. «Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составил 1,9 млн т, что по сравнению с январем–февралем 2018 года больше на 26,2%. В феврале, по сравнению с предыдущим месяцем, объем каменного угля уменьшился на 8,7%, в том числе для коксования – на 13,6%», – отмечается в сообщении.

Также, производство кокса в январе–феврале 2019 года уменьшилось по сравнению с январем–февралем 2018 года на 5,8%, а в феврале по сравнению с предыдущим месяцем – на 14,1%.

Выплавка чугуна в январе–феврале 2019 года составила 1,3 млн т, что на 10,6% меньше, чем год назад. Выплавка стали, составив также 1,3 млн т, по сравнению с январем–февралем 2018 года увеличилась на 0,2%. Выпуск горячекатаного листового проката в январе–феврале 2019 года по сравнению с январем–февралем предыдущего года вырос на 11,3%, а холоднокатаного – уменьшился на 1,8%.

Кроме того, производство электроэнергии в январе–феврале 2019 года по сравнению с январем–февралем 2018 года уменьшилось на 11,8% и составило 2,6 млрд кВт/час.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.