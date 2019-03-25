Жителя Старобельска арестовали за предложение взятки полицейскому. Новости

В Старобельске (Луганская обл.) решением суда взят под домашний арест местный житель, который пытался предложить взятку в 1 200 грн полицейскому. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«По ходатайству Старобельской местной прокуратуры Старобельским районным судом Луганской области избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 дней жителю г. Старобельска, который подозревается в предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды», – говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, в марте 2019 года ранее неоднократно судимый 43-летний мужчина, предложил и предоставил полицейскому Старобельского отдела полиции взятку в 1 200 грн для того, чтобы скрыть факт совершения им кражи.

Сейчас мужчине инкриминируется правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение предоставления должностному лицу неправомерной выгоды и предоставление неправомерной выгоды за несовершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает и предоставляет неправомерную выгоду любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение или лишение свободы сроком от 2 до 4 лет.

Продолжается досудебное расследование.

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