В Кременском районе депутата райсовета подозревают в присвоении 300 тыс. грн бюджетных средств. Новости

Прокурор Луганской области Владимир Янко сообщил о подозрении депутату Кременского районного совета, который создал организованную преступную группу и присвоил 300 тыс. грн бюджетных средств. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«В ходе расследования прокурор Луганской области Владимир Янко сообщил о подозрении организатору преступной группы – депутату Кременского районного совета – в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (завладение должностным лицом чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины», – говорится в сообщении.

Уточняется, что помимо этого, правоохранители сообщили о подозрении еще двум жителям области в совершении тех же уголовных правонарушений в составе организованной преступной группы (ОПГ).

Как установило следствие, депутат – руководитель коммунального учреждения области создал и возглавил в Кременском районе преступную группировку, участники которой в течение 2015-2017 годов, злоупотребляя служебным положением и используя заведомо неправдивые официальные документы, при поставке вещей и продуктов питания по значительно завышенным ценам, присвоили около 300 тыс. грн бюджетных средств.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении всех подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.