Жители Луганщины собрали для украинской армии почти 31 млн грн. Новости

На Луганщине за первые два месяца этого года жители уплатили почти 31 млн грн военного сбора. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Луганской области.

«За январь-февраль 2019 года поступления военного сбора составили 30 млн 805 тыс. грн. Это на 5,7 млн грн или на 22,9% больше показателя за первые 2 месяца 2018 года», – заявила и. о. начальника Главного управления ГФС в Луганской области Ольга Высочина.

В фискальной службе напомнили, что военный сбор введен с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица – резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине. Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.

«Следует отметить, что на Луганщине налогоплательщики довольно ответственно относятся к начислению и уплате военного сбора, направленного на защиту государственного суверенитета, гарантий стабильности и укрепления экономической безопасности Украины», – говорится в сообщении.

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