Острожно, мошенники: Жители Покровского района потеряли более 26 тыс. грн. Новости

В Покровском районе (Донецкая обл.) из-за действий мошенников местные жители потеряли больше 26 тыс. грн за минувшие выходные дни. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, в дежурную часть полиции Покровска (до переименования – Красноармейск) с заявлением о том, что его обманули неизвестные, обратился 36-летний местный житель. Выяснилось, что потерпевший попал на крючок мошенника, который разместил на сайте по продаже автомобилей соответствующее объявление, взял у потенциального покупателя предоплату за машину, а потом начал придумывать причины задержки его доставки. После очередной просьбы продавца подождать еще немного, покровчанин выразил желание отказаться от заказа и попросил незнакомца вернуть деньги. Сначала автовладелец на это согласился, однако уже на следующий день перестал отвечать на телефонные звонки и на данный момент ни денег, ни машины житель Покровска так и не получил.

Жертвами мошенников стали также жители Мирнограда (до переименования – Димитров). 42-летняя женщина и 35-летний мужчина сами продавали товары в интернете, однако вместо прибыли получили денежный ущерб. Обоим пострадавшим позвонили незнакомцы и изъявляли желание купить предложенные вещи. После того, как продавцы сообщали неизвестным реквизиты своих банковских карточек, почти сразу со счета исчезли деньги. Так продавщица детской коляски потеряла 2 тыс. 300 грн, а продавец фотоаппарата – 8 тыс. грн.

Жителю Селидово во время телефонного разговора незнакомец, назвавшийся следователем, озвучил цену за «спасение дочери от тюрьмы» в 10 тыс. грн. Услышав новость о том, что его дочь избила человека и теперь за это может попасть за решетку, растерянный отец поспешил к банковскому терминалу и перевел деньги. Когда через несколько часов мужчина позвонил дочери чтобы узнать, отпустили ли ее из отделения полиции, молодая женщина удивилась такому вопросу и посоветовала отцу немедленно обратиться в полицию.

Отмечается, что по всем фактам полицией возбуждены уголовные производства по ст. 185 «Кража» и ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители в очередной раз призывают граждан быть бдительными при общении с неизвестными лицами, никому не сообщать свою личную информацию, особенно если речь идет о безналичных банковских расчетах, а получив любую информацию о том, что родственники или близкие попали в полицию, не терять времени и самым звонить на номер 102.