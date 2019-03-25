Россия перебросила в «Л-ДНР» многоцелевые мобильные комплексы связи, – разведка. Новости

На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей командование Вооруженных сил Российской Федерации усовершенствует систему управления и связи незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ усиливает систему управления и связи соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ», – говорится в сообщении.

В частности, на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей завершается развертывание радиорелейных линий уровня корпус – бригада (полк) на базе завезенных с территории РФ новейших образцов многоцелевых мобильных комплексов связи российского производства.

Как уточнили в Минобороны, в течение 21-23 марта этого года с использованием элементов усовершенствованной системы управления и связи НВФ, в «Л-ДНР» проведены тренировки по достижению гарантированного доведения сигналов оповещения Южного военного округа Вооруженных сил РФ.