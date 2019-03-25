Ситуация в пунктах пропуска днем 25 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 25 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
- «Администратор»: «9:42 Горловка. Пеших из Украины полная сетка и за сеткой человек 100»;
- «Администратор»: «11:09. Горловка в Украину – людей и машин много, полная сетка и за ней».
КПВВ «Марьинка»:
- Игорь: «9:42. "Каргилл" из Донецка: основная до моста, льгота на 20 машин меньше. Пеших много»;
- Ольга: «12:18. "Каргилл". Очередь до моста, льгота. Льгота машин 30. В Еленовке полный ***ец. В час по 15 машин. Очередь до церкви и льгота 80 – это в сторону Украины».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Влад: «11:08. Еленовка в Мариуполь. Основная у церкви, льгота машин 40. Движение есть»;
- Влад: «12:44. Еленовка в Мариуполь. Движение раз в 40 минут. Основная меньше поворота, льгота машин 30-40»;
- Наталия: «14:25. Новотроицк в Донецк – сразу на проверку».
КПВВ «Гнутово»:
- Александр: «10:14. Гнутово. Из Мариуполя ни машин, ни людей»;
- Виктория: «10:55. Ситуация в Гнутово на 9 утра. Очередь от камышей прошли за 1 час 45 минут, на украинском "нулевом" 7 машин»;
- Виктория: «13:09. В Гнутово пусто»;
- Роман: «13:10. Это в обе стороны?»;
- Виктория: «13:10. На украинском – да, но в сторону Мариуполя было пять машин, все очень быстро».
КПВВ «Станица Луганская»:
- «Администратор»: «13:22. Сегодня в Станице большая очередь, в 11 часов на ЛНР никого, в Украину очередь почти до туалетов. Из Станицы на ЛНР тоже мало, одни тележники стоят».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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