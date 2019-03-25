Ситуация в пунктах пропуска днем 25 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 25 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

«Администратор»: «9:42 Горловка. Пеших из Украины полная сетка и за сеткой человек 100»;

«Администратор»: «11:09. Горловка в Украину – людей и машин много, полная сетка и за ней».

КПВВ «Марьинка»:

Игорь: «9:42. "Каргилл" из Донецка: основная до моста, льгота на 20 машин меньше. Пеших много»;

Ольга: «12:18. "Каргилл". Очередь до моста, льгота. Льгота машин 30. В Еленовке полный ***ец. В час по 15 машин. Очередь до церкви и льгота 80 – это в сторону Украины».

КПВВ «Новотроицкое»:

Влад: «11:08. Еленовка в Мариуполь. Основная у церкви, льгота машин 40. Движение есть»;

Влад: «12:44. Еленовка в Мариуполь. Движение раз в 40 минут. Основная меньше поворота, льгота машин 30-40»;

Наталия: «14:25. Новотроицк в Донецк – сразу на проверку».

КПВВ «Гнутово»:

Александр: «10:14. Гнутово. Из Мариуполя ни машин, ни людей»;

Виктория: «10:55. Ситуация в Гнутово на 9 утра. Очередь от камышей прошли за 1 час 45 минут, на украинском "нулевом" 7 машин»;

Виктория: «13:09. В Гнутово пусто»;

Роман: «13:10. Это в обе стороны?»;

Виктория: «13:10. На украинском – да, но в сторону Мариуполя было пять машин, все очень быстро».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «13:22. Сегодня в Станице большая очередь, в 11 часов на ЛНР никого, в Украину очередь почти до туалетов. Из Станицы на ЛНР тоже мало, одни тележники стоят».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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