В «ЛНР» молодежь вовлекают в ряды НВФ, – правозащитники (Фото). Новости

В «Луганской народной республике» незаконные вооруженные формирования (НВФ) при финансовой и организационной поддержке Российской Федерации запустили проект – «Молодежный парламент "ЛНР"». Целью данного проекта является вовлечение молодежи в НВФ «ЛНР». Об этом сообщает Общественная правозащитная организация «Восточная правозащитная группа» на своей странице в Facebook.

«Данный проект лично курируют советники из РФ. Основной задачей данного проекта является создание и воспитание кадрового резерва НВФ "ЛНР". Из сообщений НВФ "ЛНР": "депутатами "Молодежного парламента" могут стать студенты высших учебных заведений "Республики" и представители работающей молодежи в возрасте от 18 до 35 лет"», – говорится в сообщении.

По данным правозащитников, агитационная кампания проекта уже прошла во всех городах и вузах «ЛНР». «Считаю, что главари НВФ "ЛНР" и их кураторы из РФ, хотят вовлечь большое количество молодежи в ряды НВФ и таким образом обеспечить кадровый и политический потенциал НВФ. РФ уже не борется за территорию, а борется за сердца и умы молодежи оккупированного ею Донбасса, с последующей интеграцией в украинскую политику», – выразила мнение директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова.

«Постепенно РФ избавится от нынешних главарей и функционеров НВФ. Но для полноценного функционирования организационного аппарата НВФ необходим кадровый потенциал, вот они его уже и формируют. Советники из РФ очень грамотно выстроили работу с молодежью, они работают по нескольким направлениям – политическое (Молодежный парламент, "патриотическое" ("гимн ЛНР" в школах и вузах, агитационные мероприятия), военное (лагеря военной подготовки для молодежи). Считаю, что такие действия РФ, это еще один этап гибридной войны против Украины», – прокомментировал координатор мониторингового направления Восточной правозащитной группы Артур Чуйков.

По мнению координатора исследовательского направления Восточной правозащитной группы Саввы Чуйкова, реализация подобных проектов – это «угроза национальной безопасности Украины». «Вдумайтесь, что мы получим 100-300 молодых людей, которые будут пропитаны идеями "русского мира" и отлично политически подготовленными, и с каждым месяцем их число будет увеличиваться», – отметил он.

Как сообщалось ранее, НВФ «ЛНР» и «ДНР» при полной финансовой и организационной поддержке РФ, привлекают и подготавливают молодых людей, проживающих на неподконтрольных украинской власти территориях, к военным действиям против Украины.

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