Люксембург предоставит Украине 500 тыс. евро на гуманитарные проекты. Новости

Глава Министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн анонсировал предоставление финпомощи Украине на гуманитарные проекты в размере 500 тыс. евро. Об этом он заявил сегодня, 25 марта, в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы уже предоставили EUR 2,5 млн, теперь готовится новая помощь в размере EUR 500 тыс. Она предоставляется через ЮНИСЕФ и Красный крест. Мы сосредоточиваем эту помощь на гуманитарных вопросах, образовании, защите детей, жилье и обеспечении для тех, кто оказался в сложных социальных обстоятельствах», – сказал Жан Ассельборн.

По его словам, Люксембург, как и весь Евросоюз, поддерживает украинскую территориальную целостность, независимость и суверенитет. Министр также призвал РФ использовать влияние на незаконные вооруженные формирования (НВФ) на неподконтрольном украинским властям Донбассе для того, чтобы там соблюдались права человека.

Кроме того, глава МИД Люксембурга заявил, что аннексия полуострова никогда не будет признана международным сообществом. Он призвал освободить заложников, политзаключенных и военнопленных украинцев, а также допустить правозащитников на территорию аннексированного Крыма.