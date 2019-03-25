Проголосовать на выборах президента Украины можно и с ID-картой, и с паспортом-книжечкой, – ГМС. Новости

На очередных выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта, реализовать свое право голоса граждане могут и с ID-картой, и с паспортом-книжечкой. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины (ГМС).
«Государственная миграционная служба Украины акцентирует, что паспорт гражданина Украины является основным документом для реализации права голоса на указанных выборах и основанием для получения избирательного бюллетеня на избирательных участках лицам, которым на день выборов исполнилось 18 лет и которые включены в список избирателей», – говорится в сообщении.
Так, в соответствии с разъяснениями Центральной избирательной комиссии Украины (Постановление ЦИК № 268 от 27 декабря 2018 года), для участия в голосовании гражданам Украины не нужно подавать никаких дополнительных документов, кроме ID-карты или паспорта-книжечки. «Ведь обе формы паспорта являются равнозначными и самодостаточными», – отмечается в сообщении.
В частности, как подчеркивают в ГМС, гражданам, включенным в список избирателей, на избирательном участке не имеют права отказать в реализации права голоса по следующим причинам:
- из-за отсутствия в паспорте гражданина Украины в виде книжечки фотографии, которая вклеивается при достижении 25-ти или 45-летнего возраста;
- из-за расхождений в избирательном адресе избирателя или отсутствия сведений относительно регистрации места жительства в ID-карте.
Также отмечается, что граждане Украины смогут проголосовать на выборах президента Украины 31 марта не только на территории Украины, но и за ее пределами – на избирательных участках. В этом случае, по разъяснению Министерства иностранных дел Украины, документом, удостоверяющим личность, является паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
«Добавим: чтобы избежать в день голосования возможных недоразумений, ЦИК советует заранее проверить свои личные данные в списках на сервисе Государственного реестра избирателей. Важно, что граждане Украины, которые проживают на временно оккупированной территории Украины, а также внутренне перемещенные лица имеют право реализовать свое право голоса на выборах президента Украины путем изменения места голосования без изменения избирательного адреса», – подытожили в ГМС.
Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.
В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.
Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.
Читайте также:
- Выборы-2019: Стало известно, сколько человек изменили место голосования (Инфографика)
- Выборы-2019: Утверждены сметы всех избирательных участков
- Процесс длился 7 часов: В Киеве переселенцы выстаивают огромные очереди, чтобы сменить место голосования (Фото)
- 10 степеней защиты, 70 футбольных полей, уникальная краска: Интересные факты о бюллетене-2019 (Видео)
- Выборы-2019: ЦИК показала каким будет бюллетень (Фото)
- В реестре 35 млн избирателей, а в списках – 30: Куда делись еще 5 млн
- Селфи в кабинке: МВД предупредило избирателей об ответственности (Инфографика)
- На выборах президента Украины будет рекордное число международных наблюдателей
- Итого – 39: Центризбирком утвердил итоговое число кандидатов в президенты (Список)
Комментарии