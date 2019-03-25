Проголосовать на выборах президента Украины можно и с ID-картой, и с паспортом-книжечкой, – ГМС. Новости

На очередных выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта, реализовать свое право голоса граждане могут и с ID-картой, и с паспортом-книжечкой. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины (ГМС).

«Государственная миграционная служба Украины акцентирует, что паспорт гражданина Украины является основным документом для реализации права голоса на указанных выборах и основанием для получения избирательного бюллетеня на избирательных участках лицам, которым на день выборов исполнилось 18 лет и которые включены в список избирателей», – говорится в сообщении.

Так, в соответствии с разъяснениями Центральной избирательной комиссии Украины (Постановление ЦИК № 268 от 27 декабря 2018 года), для участия в голосовании гражданам Украины не нужно подавать никаких дополнительных документов, кроме ID-карты или паспорта-книжечки. «Ведь обе формы паспорта являются равнозначными и самодостаточными», – отмечается в сообщении.

В частности, как подчеркивают в ГМС, гражданам, включенным в список избирателей, на избирательном участке не имеют права отказать в реализации права голоса по следующим причинам:

из-за отсутствия в паспорте гражданина Украины в виде книжечки фотографии, которая вклеивается при достижении 25-ти или 45-летнего возраста;

из-за расхождений в избирательном адресе избирателя или отсутствия сведений относительно регистрации места жительства в ID-карте.

Также отмечается, что граждане Украины смогут проголосовать на выборах президента Украины 31 марта не только на территории Украины, но и за ее пределами – на избирательных участках. В этом случае, по разъяснению Министерства иностранных дел Украины, документом, удостоверяющим личность, является паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

«Добавим: чтобы избежать в день голосования возможных недоразумений, ЦИК советует заранее проверить свои личные данные в списках на сервисе Государственного реестра избирателей. Важно, что граждане Украины, которые проживают на временно оккупированной территории Украины, а также внутренне перемещенные лица имеют право реализовать свое право голоса на выборах президента Украины путем изменения места голосования без изменения избирательного адреса», – подытожили в ГМС.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.

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