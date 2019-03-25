Выборы-2019: МВД перешло на усиленный вариант несения службы. Новости

Министерство внутренних дел (МВД) Украины перед выборами переходит на усиленный вариант несения службы. Об этом сегодня, 25 марта, во время совещания заявил первый заместитель министра МВД Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

«Мы вышли на финишную прямую по организации обеспечения законности и правопорядка во время проведения выборов. С сегодняшнего дня весь личный состав МВД переводится на усиленный вариант несения службы. Мы уже обеспечиваем охрану 199 окружных избирательных комиссий. Для этого привлечены около 400 полицейских. 28 марта начинается завоза бюллетеней с ОИК (окружных избирательных комиссий, – ред) в УИК (участковые избирательные комиссии – ред), для этого также будут привлекаться представители полиции, и с этого дня мы берем под круглосуточную охрану все избирательные участки», – сказал Яровой.

Первый заместитель министра добавил, что для охраны правопорядка во время выборов будут привлечены почти 135,5 тыс. силовиков.

Также Яровой отметил, что на сегодня в журнале единого учета зарегистрировано 30 тыс. 945 сообщений, связанных с нарушением избирательного процесса. Полиция открыла 210 уголовных производств.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.