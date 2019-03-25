Дети из неподконтрольного Донбасса могут дистанционно учиться в Бахмуте (Инфографика). Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) школьники с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей могут учиться дистанционно.

Так, обучение осуществляется через портал E-school, на котором будущим ученикам предлагают выбрать Бахмутскую общеобразовательную школу I-III ступеней № 18 им. Дмитрия Чернявского.

Для этого необходимо подать документы для зачисления. Одному из родителей необходимо написать заявление на имя директора школы с просьбой зачислить ребенка на обучение в форме экстерната/дистанционно (самостоятельно заявление может написать совершеннолетнее лицо – с 18 лет), нужно обязательно указать контактные телефоны и электронный адрес, отправить заявление в школу в письменном или электронном виде.

Личное присутствие ребенка и родителей при этом не обязательно.

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Напомним, планировалось, что система дистанционного образования для детей из неподконтрольных украинским властям территорий в 2018 году будет внедрена в 10 школах Донецкой области.

Источник: Сайт города Бахмута

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