Дети из неподконтрольного Донбасса могут дистанционно учиться в Бахмуте (Инфографика). Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) школьники с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей могут учиться дистанционно.
Так, обучение осуществляется через портал E-school, на котором будущим ученикам предлагают выбрать Бахмутскую общеобразовательную школу I-III ступеней № 18 им. Дмитрия Чернявского.
Для этого необходимо подать документы для зачисления. Одному из родителей необходимо написать заявление на имя директора школы с просьбой зачислить ребенка на обучение в форме экстерната/дистанционно (самостоятельно заявление может написать совершеннолетнее лицо – с 18 лет), нужно обязательно указать контактные телефоны и электронный адрес, отправить заявление в школу в письменном или электронном виде.
Личное присутствие ребенка и родителей при этом не обязательно.
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Напомним, планировалось, что система дистанционного образования для детей из неподконтрольных украинским властям территорий в 2018 году будет внедрена в 10 школах Донецкой области.
Источник: Сайт города Бахмута
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