КПВВ «Золотое»: В Госпогранслужбе рассказали о ситуации. Новости

На текущий момент на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Золотое» (Луганская обл.) оформление проходят только те жители, которые проживают в «серой зоне» и не пересекают линию разграничения. Полноценный трафик не производится. Об этом сегодня, 25 марта, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире «Громадського радіо».

«Все представители контрольных служб из состава Объединенных сил были на рабочих местах в готовности осуществлять пропуск лиц и транспортных средств, но представители российско-террористических войск не пропускают на данном направлении через линию разграничения ни людей, ни автомобили, поэтому оформление там проходят только те жители, которые проживают в так называемой "серой зоне" и не пересекают линию разграничения. Они работают в Лисичанске, других населенных пунктах, ездят на работу через КПВВ "Золотое". Соответственно, проходят там оформление, едут домой или на работу, линию разграничения не пересекают. Что касается полноценного трафика через линию разграничения, то он из-за позиции представителей страны-оккупанта не производится», – рассказал он.

Также Слободян напомнил, что в то же время незаконное вооруженное формирование «Народная милиция ЛНР» на временно неподконтрольной украинской территории Луганщины распространяет листовки, в которых отмечается, что украинская сторона закроет КПВВ «Станица Луганская», а людей отправит через КПВВ «Золотое», который якобы заминирован Вооруженными силами Украины.

Напомним, что 24 марта украинская сторона в одностороннем порядке открыла пропуск через единственный автомобильный КПВВ «Золотое», расположенный на линии разграничения в Луганской области. Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что он будет открыт в воскресенье, 24 марта, об этом официально уведомили и Россию. В «ЛНР» попытку открыть КПВВ «Золотое» назвали провокацией. Кроме того они не дали гарантии соблюдения режима прекращения огня.

Как сообщалось ранее, уже более 2-х лет автомобильный КПВВ «Золотое» на Луганщине полностью подготовлен к работе и может квалифицированно обслуживать и пропускать граждан, но противоположная сторона не дает на это согласия. Сейчас через КПВВ «Золотое» украинской стороной осуществляется пропуск только жителей сел, которые находятся по обе стороны разграничения. Через него не производится пропуск всех остальных граждан.

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