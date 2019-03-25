Ежедневный поезд «Покровск – Харьков»: Что думают пассажиры о новом расписании (Видео). Новости

Поезд из Покровска (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) в Харьков теперь ездит ежедневно. Такое сообщение ввели зимой. До этого времени поезд отправлялся только в пятницу и воскресенье. Но из-за спроса расписание изменили.

В 09:20 утра у поезда «Покровск – Харьков» пассажиров в изобилии. «Удобно, что каждый день ходит. Плюс – это дешевле, мест больше, на автобусе не всегда поедешь, потому что мест меньше», – говорит парень.

«Было трудно сюда доехать, а поезд – хорошо», – добавляет девушка.

На этом поезде Виталий едет с семьей. Билеты заказывали заранее. Говорит, что добираться по железной дороге дешевле, чем автобусом. «Гривен на 100 дешевле, где-то в таких пределах. Билет ж/д ждали недолго, через интернет и все. На Харьков едем», – рассказал пассажир.

С харьковского вокзала в Покровск скоростной поезд отправляется в 16:35. Стоит билет 142 грн.

Как отмечают в «Укрзализныце», график курсирования поезда изменили, так как есть спрос. А летом с этого перрона поедет еще один рейс – на Херсонщину. «Мы готовим к лету назначение поезда "Покровск – Геническ", для того, чтобы люди, жители Донбасса смогли спокойно приехать на Черноморское или Азовское побережье», – сообщил заместитель директора департамента пассажирских перевозок в дальнем сообщении АО «Укрзализныця» Александр Красноштан.

По словам Покровского городского головы Руслана Требушкина, железнодорожные маршруты из Покровска восстанавливают, потому что люди просят. «Очень действенны такие обращения, ведь тот же пассажирский поезд, который появился на Киев – это было в результате обращений», – сказал он.

Сейчас – новая просьба и петиция. Чтобы пересмотрели график электрички «Авдеевка – Покровск». Чтобы пассажиры успевали пересесть с ней на столичный поезд. «Если движение есть на вокзале – это же лучше, чем ничего», – говорит пассажир Юрий.

В горсовете уверяют: петиции по восстановлению железнодорожных сообщений не оставят без внимания. Но если они наберут нужное количество голосов.

Источник: ТК «Донбасс»

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