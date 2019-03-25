За 5 лет войны: На Донбассе посчитали количество поврежденных и разрушенных домов. Новости

На Донбассе за 5 лет вооруженного конфликта разрушены или повреждены более 20 тысяч домов. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает Благотворительный фонд «Право на защиту» (БФ «Право на захист») на своей странице в Facebook.

«Более 20 тыс. домов повреждены или разрушены за последние 5 лет в результате боевых действий на территории Донетчины и Луганщины. Из них 7 433 объектов жилого фонда в Луганской и 12 921 домов различных форм собственности – в Донецкой областях», – говорится в сообщении.

Эти цифры предоставлены в ответ на запрос БФ «Право на защиту» в Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администрациях (ОВГА). «За этими цифрами – тысячи людей, которые лишился в прямом смысле слова без крыши над головой. Поэтому одним из самых болезненных вопросов является компенсация за поврежденные или разрушенные дома – получат ли пострадавшие хоть что-то и кто будет компенсировать убытки?», – отмечается в сообщении.

Напомним, правозащитники отмечают, что на пятый год вооруженного конфликта на Донбассе в Украине отсутствует комплексная государственная политика в отношении гражданских лиц, жилье которых пострадало в результате боевых действий. По данным Мониторинговой миссии ООН в Украине, в результате боевых действий в Донецкой и Луганской областях были разрушены или повреждены более 40 тыс. объектов частной собственности.

Юристы рассказали, что в Украине нет закона о компенсации за разрушенное на Донбассе жилье, но есть правовые механизмы, которыми могут воспользоваться пострадавшие.

Как заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука, в Украине есть возможность выплачивать компенсацию за разрушенное в результате боевых действий на Донбассе жилье.

Как сообщалось ранее, компенсация за разрушенное или поврежденное в зоне боевых действий на Донбассе жилье имеет несколько уровней проблем.

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