В Станично-Луганском районе волонтеры помогли в восстановлении прифронтового фельдшерского пункта. Новости

В Луганской области волонтеры оказали помощь в восстановлении фельдшерского пункта в прифронтовом селе Сотенное (Станично-Луганский р-н). Об этом сегодня, 25 марта, на своей странице в Facebook сообщает руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Руководитель по операционным вопросам Янина Смелянская, совместно с представителями Северодонецкого офиса UNHCR Ukraine – Aгентство ООН по делам беженцев в Украине Иван Соловьев и Александра Литвиненко посетили фельдшерский пункт в с. Сотенное Станично-Луганского района, где Гуманитарная миссия "Пролиска" в рамках проекта УВКБ ООН "Поддержка и защита громад вблизи линии разграничения" оказала помощь в восстановлении прифронтового фельдшерского пункта», – написал Каплин.

По его словам, миссией "Пролиска" были предоставлены строительные материалы для проведения внутренних ремонтных работ помещения фельдшерского пункта на общую сумму свыше 133 тыс. грн. Проведена замена окон, дверей, частично – кровли, котельного оборудования, электропроводки.

В свою очередь, сельским советом за счет субвенции районного бюджета, были оплачены ремонтные работы помещения и подведено водоснабжение в фельдшерский пункт на общую сумму более 270 тыс грн.

Каплин отметил, что в Сотенном проживает более 600 мирных жителей, в том числе – около 100 детей.

Волонтер рассказал, что летом 2018 года громада села обратилась за помощью в предоставлении строительных материалов для ремонта фельдшерского пункта к команде «Пролиска – Счастье». В фельдшерском пункте требовали замены окна, котельное оборудование, кровля, двери, помещения нуждались в ремонте, в них было холодно в осенний и зимний период, а также в ФАПе отсутствовали водопровод и канализация.