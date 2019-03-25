Жестоко избила ремнем: Жительницу Мариуполя будут судить за насилие над сыном. Новости

Жительницу Мариуполя (Донецкая обл.) будут судить за то, что она жестоко избила своего 10-летнего сына мужским ремнем. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Установлено, что 14 февраля, около 18:00, мать от неизвестного человека узнала, что ее сын якобы повредил пломбы на электрических счетчиках у незнакомых людей в частных домах, и решила в очередной раз, по словам соседей, с помощью насилия наказать своего ребенка, а именно – нанесла около восьми ударов кожаным ремнем по спине, рукам и лицу, причинив мальчику многочисленные ушибы и синяки», – говорится в сообщении.

Так, Приморским отделом Мариупольской местной прокуратуры № 1 относительно 33-летней мариупольчанки в суд направлен обвинительный акт по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного Кодекса Украины.

Досудебное расследование по делу завершено. «Горе-матери грозит наказание в виде общественных работ сроком до 200 часов», – подытожили в прокуратуре.