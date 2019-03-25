Хулиганство и подкуп избирателей: В Донецкой области полиция расследует нарушения . Новости

В полицию Донецкой области поступило 6 сообщений о несоблюдении избирательная законодательства за последние сутки. Идут досудебные расследования. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Большинство информации о правонарушениях касалось предвыборной агитации, хулиганских действий и подкупа избирателей. Также были зафиксированы сообщения о препятствовании осуществлению избирательного права и работы избирательной комиссии.

Так, полицейские Мариуполя расследуют два случая хулиганства, в одном из которых фигуранту уже объявлено о подозрении. Досудебное расследования также идет по ст. 195 (угроза уничтожения имущества) и по ч. 1 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

В Краматорске полицейские установил группу лиц, которые, вероятно, причастны к препятствованию свободному осуществлению гражданами своего избирательного права на территории Донецкой области. Досудебное расследование продолжается по ч. 1 ст. 157 (Препятствование осуществлению избирательных прав или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.