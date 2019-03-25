Торговали оружием из Донбасса: СБУ задержала двух жителей Запорожья (Фото). Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Запорожье торговлю оружием и боеприприпасами, вывезенными из Донбасса. Об этом сегоня, 25 марта. сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили оперативники спецслужбы, двое житель областного центра, которые ранее были осуждены за совершение тяжких преступлений, переправляли оружие и боеприпасы из района проведения операции Объединенных сил на Донбассе для продажи на территории региона. «Клиентов» дельцы подыскивали на специальных форумах в интернете. Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи боеприпасов.

Оба злоумышленника были задержаны на одной из центральных улиц города при попытке продать 10 тротиловых шашек общим весом 4 кг, а также 14 гранат Ф-1 и гранаты РГН с запалами к ним.

Во время обыска в помещениях торговцев оружием правоохранители обнаружили 4 боевые реактивные противотанковые гранаты РПГ-22 и РПГ- 26.

«В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности», – говорится в сообщении.

Согласно санкции статьи, правонарушителям может грозить лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Читайте также: