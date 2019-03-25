Не склонен вешать ярлыки: Пушилин рассказал о расследовании дела «Ташкента». Новости

Расследование деятельности бывшего «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева («Ташкента») продолжается. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин в интервью российскому изданию «Накануне».

«Знаете, я не склонен вешать ярлыки. Тут должны работать и работают правоохранительные органы. Выводы правоохранительных органов, а потом и суда, поставят точку в этом вопросе», – сказал Пушилин.

При это он признал, что «с работой министерства доходов и сборов было связано очень много проблем: давление, ущемление бизнес-процессов и предпринимателей». «Эти вопросы решаются, и решаются они комплексно и системно. У нас предусмотрена амнистия тем лицам, в отношении которых были начислены необоснованные штрафы. Эта работа будет продолжаться. Мы уже регламентировали порядок проверок (бизнеса, – ред). К сожалению, раньше проверки могли проходить, были такие примеры, по восемь месяцев подряд. Это останавливало бизнес и влекло череду негативных факторов», – рассказал «глава ДНР».

Отвечая на вопрос, поэтому ли был отправлен в отставку Тимофеев, Пушилин напомнил, что «когда случились трагические события, был убит Александр Владимирович ("глава ДНР" Александр Захарченко, – ред), то все правительство ушло в отставку. По сути, он просто не был переназначен», – сказал Денис Пушилин.

Ранее сообщалось, что «советник главы ДНР» Александр Казаков опроверг появившуюся в СМИ информацию о задержании в Ростове-на-Дону бывшего «министра финансов и сборов ДНР» Александра Тимофеева («Ташкент».)

Как сообщалось ранее, в «ДНР», после увольнения с должности Тимофеева поступило достаточно большое количество обращений от юридических и физических лиц о противоправных действиях со стороны бывшего руководства «миндоходов ДНР».

Напомним, что в «ДНР» работает комиссия, которая расследует деятельность «министерства доходов и сборов» под руководством бежавшего в РФ Александра Тимофеева («Ташкента»). Также сообщалось, что данное «министерство» по личному распоряжению Тимофеева присвоило собственность одного из крупнейших предприятий в сфере агропромышленного комплекса «республики» – ООО «Колос Д» – на сумму более 850 млн руб.

Ранее информация об его аресте в Москве появлялась в сентябре 2018 года. Тогда она не получила подтверждения. Позднее Тимофеев поселился в Ростове.

Читайте также: