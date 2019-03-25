В «ДНР»: Пушилин признал, что без внешних вливаний запустить ряд предприятий не смогут. Новости

В «ДНР» без привлечения сторонних денежных средств не смогут запустить ряд предприятий. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин в интервью российскому изданию «Накануне».

«Да, все идет не так быстро, как бы нам хотелось, но без внешних инвестиций вряд ли удастся запустить ряд предприятий, получить для них необходимые оборотные средства», – сказал Денис Пушилин.

При этом он считает, что местный бизнес сам «найдет возможность вывозить свою продукцию не только в Россию, но и в Европу, и на Ближний Восток».

В качестве перспективной отрасли Пушилин называет машиностроение. «У нас есть продукция, которая могла бы быть востребована и в России, и в Китае. Я имею в виду горно-шахтное оборудование. Здесь стоит подчеркнуть, что опыт Донбасса таков, что наша угольная отрасль была подвержена всем самым трудным испытаниям и создавалась в очень сложных условиях: глубина, загазованность, состав самого газа и ряд других моментов, которые заставляли нас придумывать технологические решения, чтобы избегать аварий и предотвращать их. Это должно быть востребовано, и, я уверен, будет востребовано», – рассказал Пушилин.

Однако никакой конкретики по возможным заказчикам он не привел. «Пока лучше об этом не говорить. Предвосхищать результаты в наших условиях деструктивно», – считает «глава ДНР».