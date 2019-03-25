В Украине выросло количество переселенцев. Новости

В Украине по состоянию на сегодня, 25 марта, учтены 1 млн 363 тыс. 754 переселенца из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).
Напомним, что по состоянию на 18 марта в Украине были учтены 1 млн 363 тыс. 170 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 584 человека.
Предыдущие статданные о числе ВПЛ:
- на 18.03.2019 – Количество переселенцев в Украине продолжает уменьшаться;
- на 11.03.2019 – В Украине стало меньше переселенцев;
- на 04.03.2019 – Переселенцы в Украине: Опубликованы новые данные о количестве;
- на 25.02.2019 – В Минсоцполитики сообщили, сколько в Украине переселенцев;
- на 18.02.2019 – В Украине увеличилось количество переселенцев;
- на 04.02.2019 – В Украине стало больше переселенцев: Опубликована статистика;
- на 28.01.2019 – Количество переселенцев продолжает уменьшаться;
- на 21.01.2019 – Опубликованы новые данные: В Украине стало значительно меньше переселенцев;
- на 14.01.2019 – В Минсоцполитики сообщили, сколько в Украине переселенцев из Донбасса;
- на 08.01.2019 – Стало известно, сколько в Украине переселенцев на сегодня;
- на 02.01.2019 – Количество переселенцев в Украине: Опубликованы новые данные.
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