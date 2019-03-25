В Украине выросло количество переселенцев. Новости

В Украине по состоянию на сегодня, 25 марта, учтены 1 млн 363 тыс. 754 переселенца из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, что по состоянию на 18 марта в Украине были учтены 1 млн 363 тыс. 170 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 584 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

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