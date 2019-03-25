Выборы-2019: По числу сменивших места голосования абсолютный рекорд у Донецкой области. Новости

Из 265 тыс. 476 граждан, которые прошли процедуру изменения места голосования, по состоянию на утро сегодня, 25 марта, голосовать на других участках будут 56 тыс. 752 избирателя из Донецкой области и 26 тыс. 55 избирателей – из Луганской. Об этом сообщает «Слово и Дело».

Издание сообщает, в каких областях больше всего избирателей, которые решили сменить место голосования, и где именно они собираются фактически вбрасывать бюллетень в избирательную урну.

Так, абсолютный рекорд среди регионов у жителей Донецкой области – уже через шесть дней 56 тыс. 752 избирателя из этого региона будут голосовать на других участках. Далее идет Луганская область, где 26 тыс. 55 избирателей взяли разрешение на временное голосование на другом участке. В Днепропетровской области – 16 тыс. 894 избирателя.

Также многие сменили место голосования в Киевской области и Киеве, Львовской, Одесской, Харьковской, Запорожской и Винницкой областях.

В топ-10 регионов, где собираются голосовать те избиратели, которые временно сменили избирательный участок, вошли Киев (42 тыс. 126 человек), Киевская (23 тыс. 346), Донецкая (21 тыс. 293), Днепропетровская (20 тыс. 398), Харьковская (19 тыс. 518), Львовская (17 тыс. 161), Одесская (15 тыс. 135), Запорожская (9 тыс. 897), Полтавская (9 тыс. 45), Винницкая (8 тыс. 445) области.

Всего в Украине зарегистрировано 35 млн 560 тыс. 427 избирателей. Об этом свидетельствуют данные из Государственного реестра избирателей. Из общего количества избирателей 34 млн 567 тыс. 246 человек находятся в реестре. Это те граждане, которые живут по месту регистрации (прописки), включая тех, кто не будет голосовать на своих привычных избирательных участках. Больше всего таких избирателей в Днепропетровской и Донецкой областях, а меньше всего – в Кировоградской, Волынской и Черновицкой.

Но почти миллион человек (а точнее, 993 тыс. 181) временно или постоянно выбыли из реестра по состоянию на 28 февраля 2019 года. Среди них те, кто выехал в другую область или за границу на заработки, или же эмигрировал, а также пропавшие без вести. Больше всего таких избирателей в Донецкой (89,4 тыс.) и Днепропетровской (85,4 тыс.) областях. То есть можно предположить, что почти миллион избирателей потенциально не будут принимать участия в голосовании.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.