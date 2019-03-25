Мобильные офисы «Ощадбанка» в Донецкой и Луганской областях: Новый график работы. Новости

В Донецкой и Луганской областях, вблизи линии разграничения, с 25 по 29 марта будут работать мобильные подразделения «Ощадбанка». Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

Так, в Луганской области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать 25 и 29 марта – в Золотом (Попаснянский р-н), 26 марта – в поселке Трехизбенка (Новоайдарский р-н), 27 марта – в Золотом-4 (Попаснянский р-н), 28 марта – в поселке Тошковка-1 (Попаснянский р-н).

Подразделения банка будут работать с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

В Донецкой области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать 25 марта – в Славянске (ул. Шевченко), 26 и 28 марта – в Бахмуте (ул. Мира), 27 и 29 марта – в Зайцево (КПВВ «Майорск», Бахмутский р-н).

Подразделения банка будут работать с 9:30 до 15:00.

Напомним, что мобильные подразделения «Ощадбанка» работают в Донецкой и Луганской областях с ноября 2015 года. Отделения обслуживают жителей населенных пунктов прифронтовой зоны. Специалисты банка предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг, в частности, по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе с использованием банковских платежных карточек, по пополнению карточных счетов через POS-терминал, по приему наличности для осуществления платежей и др.