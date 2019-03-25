Переселенцы могут получить «Карточку краматорчанина»: Что она дает и как это сделать. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) внедряют электронную пластиковую карту «Карточка краматорчанина», которую могут получить и переселенцы. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.
«"Карточка краматорчанина" – это современная многофункциональная платежная карта с фото и личными данными пользователя, имеет функцию осуществления бесконтактных платежей и предоставляет возможность оплатить/воспользоваться льготой на проезд в муниципальном транспорте», – говорится в сообщении.
Право на получение «Карточки краматорчанина» имеют граждане Украины, которые:
- официально зарегистрированы и/или имеют фактически место жительства/пребывания в Краматорске;
- являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ);
- имеют место работы или учатся в Краматорске.
Так, с 26 марта АО «Ощадбанк» начинает прием документов для ее оформления.
Для получения «Карточки краматорчанина» необходимо иметь при себе следующие документы:
- паспорт;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
- справку о постановке на учет ВПЛ, подтверждающую фактическое место проживания/пребывания в Краматорске;
- цветную фотографию (3х4 см), в случае отсутствия в документах, удостоверяющих личность;
- для льготной категории клиентов – документы, подтверждающие право на льготу (бесплатный проезд в общественном транспорте), для пенсионеров – пенсионное удостоверение;
- справку с места работы предприятия – для трудоустроенных в Краматорске;
- студенческий билет – для студентов учебных заведений Краматорска.
Документы принимаются в отделениях АО «Ощадбанк» по адресам:
- ул. Северская, 54;
- ул. Дворцовая, 47.
Отмечается, что в апреле текущего года количество отделений увеличится, о чем будет сообщено дополнительно.
В пресс-службе обращают внимание, что выдача «Карточки краматорчанина» будет осуществляться гражданам, которые имеют право на льготный проезд в городском общественном транспорте и внесены в «Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы».
«В первую очередь, "Карточка краматорчанина" будет оформлена гражданам льготных категорий. В дальнейшем этой услугой смогут воспользоваться все краматорчане», – подытожили в пресс-службе горсовета.
Напомним, по состоянию на 21 марта в Краматорске зарегистрировано 47 360 ВПЛ.
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