Переселенцы могут получить «Карточку краматорчанина»: Что она дает и как это сделать. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) внедряют электронную пластиковую карту «Карточка краматорчанина», которую могут получить и переселенцы. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

«"Карточка краматорчанина" – это современная многофункциональная платежная карта с фото и личными данными пользователя, имеет функцию осуществления бесконтактных платежей и предоставляет возможность оплатить/воспользоваться льготой на проезд в муниципальном транспорте», – говорится в сообщении.

Право на получение «Карточки краматорчанина» имеют граждане Украины, которые:

официально зарегистрированы и/или имеют фактически место жительства/пребывания в Краматорске;

являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ);

имеют место работы или учатся в Краматорске.

Так, с 26 марта АО «Ощадбанк» начинает прием документов для ее оформления.

Для получения «Карточки краматорчанина» необходимо иметь при себе следующие документы:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

справку о постановке на учет ВПЛ, подтверждающую фактическое место проживания/пребывания в Краматорске;

цветную фотографию (3х4 см), в случае отсутствия в документах, удостоверяющих личность;

для льготной категории клиентов – документы, подтверждающие право на льготу (бесплатный проезд в общественном транспорте), для пенсионеров – пенсионное удостоверение;

справку с места работы предприятия – для трудоустроенных в Краматорске;

студенческий билет – для студентов учебных заведений Краматорска.

Документы принимаются в отделениях АО «Ощадбанк» по адресам:

ул. Северская, 54;

ул. Дворцовая, 47.

Отмечается, что в апреле текущего года количество отделений увеличится, о чем будет сообщено дополнительно.

В пресс-службе обращают внимание, что выдача «Карточки краматорчанина» будет осуществляться гражданам, которые имеют право на льготный проезд в городском общественном транспорте и внесены в «Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы».

«В первую очередь, "Карточка краматорчанина" будет оформлена гражданам льготных категорий. В дальнейшем этой услугой смогут воспользоваться все краматорчане», – подытожили в пресс-службе горсовета.

Напомним, по состоянию на 21 марта в Краматорске зарегистрировано 47 360 ВПЛ.