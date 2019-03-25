Все совсем не так: Пушилин прозрел и рассказал о сложностях в «экономике ДНР». Новости

Предприятия, которые остались на неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой области испытывают серьезные проблемы с логистикой и оформлением документов. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин в интервью российскому изданию «Накануне».

«Большие трудности с логистикой, сами понимаете, в наших сложных условиях наладить ее – непростая задача. Также немало трудностей с документами. Мы же говорим о продукции, произведенной на территории Донецкой народной республики. Даже с учетом того, что она востребована в европейских странах, место ее происхождения, сертификаты и прочее вызывает ряд сложностей», – констатировал Пушилин.

«У нас все не идеально. Когда погружаешься в детали, приходит понимание, что все совсем не так, как это может представляться из мирного времени или опыта прошлых лет. Приходится принимать нетривиальные решения», – сказал Пушилин.

По его словам, в вывозе продукции Россия выполняет роль транзитной страны. «На самом деле, иногда Россия выступает всего лишь как транзитное государство. Однако, учитывая, что мы можем вывозить свою продукцию только в сторону России, то понятно, что там и наш основной рынок сбыта...», – пояснил «глава ДНР».

Он также признал серьезную нехватку квалифицированных кадров. «Я это признаю. Мы все это понимаем», – сказал Денис Пушилин.