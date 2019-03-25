В Пенсионном фонде Украины рассказали о финансировании пенсий и субсидий. Новости

Пенсионный фонд Украины сегодня, 25 марта, завершил финансирование пенсионных выплат и жилищных субсидий за март. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Отмечается, что выплаты проводились согласно утвержденным графикам.

«В марте на выплату пенсий направлено 36,41 млрд грн, на выплату жилищных субсидий – 3,98 млрд грн», – говорится в сообщении.

По информации ПФУ, финансирование пенсий апреля 2019 года и жилищных субсидий марта 2019 года начнется 2 апреля, а выплата – с 4 числа, согласно установленному графику.

Инфографика: пресс-служба ПФУ

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