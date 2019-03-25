В Пенсионном фонде Украины рассказали о финансировании пенсий и субсидий. Новости

Пенсионный фонд Украины сегодня, 25 марта, завершил финансирование пенсионных выплат и жилищных субсидий за март. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Отмечается, что выплаты проводились согласно утвержденным графикам.
«В марте на выплату пенсий направлено 36,41 млрд грн, на выплату жилищных субсидий – 3,98 млрд грн», – говорится в сообщении.
По информации ПФУ, финансирование пенсий апреля 2019 года и жилищных субсидий марта 2019 года начнется 2 апреля, а выплата – с 4 числа, согласно установленному графику.
Инфографика: пресс-служба ПФУ
Читайте также:
- Розенко назвал среднюю сумму повышения пенсий с марта этого года
- От 2% до 61,5%: Как за год выросли пенсии в Украине
- В ПФУ рассказали о финансировании выплат пенсий и субсидий в марте
- В ПФУ назвали средние размеры пенсий в Украине после индексации (Инфографика)
- Пересчет пенсий: У кого наибольшие и наименьшие выплаты в Донецкой области
- Пенсионный фонд Украины задолжал жителям Донбасса 72 млрд грн
- Образцовое решение: Как пересчитать военные пенсии
- У 40% пенсионеров нет возможности получить пенсии: Какие права человека нарушаются на Луганщине
- Как накопить на хорошую пенсию: Советы экспертов
Комментарии