Юлия Тимошенко на Донетчине: Чтобы достичь мира, мы должны объединиться и действовать. Новости

Объединение всех украинцев поможет нашей стране выстоять и достичь желаемого мира. Об этом Юлия Тимошенко сказала во время многолюдного митинга в Славянске Донецкой области.

Визит в Донецкую область политик начала со встречи с переселенцами, которые сейчас временно размещены в Святогорске. Юлия Владимировна подчеркнула, что сразу после выборов новый президент должен создать международный фонд возрождения и развития Донбасса, чтобы восстановить все то, что разрушено, и наладить жизнь переселенцев.

Затем состоялся переезд в Славянск. Прежде всего Юлия Тимошенко почтила память Владимира Рыбака. Владимир Рыбак – один из тех настоящих Героев Украины, ценой жизни которых нам до сих пор удается сдерживать врага. Об этом политик написала на своей странице в Фейсбук после возложения цветов к памятной доске Героя…

Между тем на центральной площади Славянска уже собрались граждане, чтобы лично пообщаться с известным политиком. Обращаясь к собравшимся, Юлия Тимошенко отметила, что новая власть будет восстанавливать территории, пострадавшие от войны, привлекая к этому международных партнеров.

«Донбасс всегда был и остается гордостью Украины. Мир будет знать, что вы – те люди, которые имеют веру и силу для борьбы, которые точно верят в мир», – сказала она.

Лидер «Батькивщины» выступила против тех политиков, которые вину за вооруженный конфликт перекладывают на жителей Донбасса: «Украине, как и Донбассу, трудно быть сильными, поднимать экономику, когда идет российская агрессия». Она заверила, что сразу после выборов начнет переговоры о мире на украинских условиях в новом формате – с тем, чтобы за стол переговоров сели лидеры государств, которые давали Украине гарантии безопасности.

«Наша стратегия и наш путь к миру – Будапештский меморандум. Это часть международного права, которая у нас в руках», – заявила Юлия Тимошенко, напомнив, как в 1994 году Украина отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала в мире в обмен на гарантии неприкосновенности наших границ, которые нам давали ключевые страны-подписанты – США, Великобритания, РФ, а впоследствии к ним присоединились Франция и Китай.

Юлия Тимошенко заверила, что будет отчитываться о выполнении взятых на себя обязательств перед людьми: «Мы встретимся на этой самой площади и вместе оценим сделанное».

Данный материал является материалом предвыборной агитации кандидата на пост Президента Украины Тимошенко Юлии Владимировны