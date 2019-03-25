Прием заявлений для изменения места голосования завершен: Что нужно знать избирателям. Новости

Сегодня, 25 марта, официальное время приема заявлений для изменения места голосования для участия в выборах президента Украины завершено. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния»).

Как рассказали в организации, на сайте Государственного реестра избирателей (drv.gov.ua) появилась информация для избирателей-пользователей «Кабинета избирателя»: «В результатах ответов на запрос о наличии в Государственном реестре избирателей добавлено отображение информации о временном изменении места голосования избирателя. Указанная информация содержит номер и адрес избирательного участка, в список которого будет включен избиратель».

Правозащитники отмечают, что также можно проверить себя на участках в предыдущих списках избирателей, но если вы успели изменить место голосования до 12 марта. «Если позже – то вы будете уже в уточненных списках избирателей, которые, согласно Закону о выборах президента, не предоставляются для ознакомления. Поэтому не пугайтесь, а приходите 31 марта с 8:00 до 20:00 на свой избирательный участок», – говорится в сообщении.

Также правозащитники напоминают, что в день выборов изменения в список избирателей не вносятся даже на основании решения суда.

Как сообщалось ранее, по состоянию на сегодня, 25 марта, 265 тыс. 476 избирателей воспользовались временным изменением места голосования.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.

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